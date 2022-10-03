‘Lale Devri’, ‘Yer Gök Aşk’, ‘Hangimiz Sevmedik’ gibi yapımlarda rol alan Selen Soyder, geçtiğimiz akşam Bebek’te objektiflere yansıdı. Muhabirlerine ayaküstü sohbet eden ünlü isim, “Murat Boz ve Burcu Özberk ile yeni bir projemiz var. Bu arada Burcu ne güzel kadın…” ifadelerini kullandı.

Daha sonra midye yerken kameralara poz veren Soyder, 201 yılında nikah masasına oturduğu iş adamı Oren Fransez ile boşanması hakkında açıklama yaptı. 35 yaşındaki tescilli güzel, “İki iyi insan iyi karı koca olamıyor. Çok iyi arkadaş olsan da çok iyi karı koca olamıyorsunuz bazen” dedi.