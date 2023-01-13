Eski eşi Hamdi Alkan ile evliliklerine son noktayı koyan Selen Görgüzel, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. En son “Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz” diyen Görgüzel, tepkiler yoğunlaşınca Instagram hesabından özür dilemişti.

‘Söylemezsem Olmaz’ programına konuk olan ünlü isim, Demet Akalın hakkında düşüncelerini söyledi. Görgüzel, “Demet Akalın sanatını beceremiyor diye bir şey diyemem. Ben Demet Akalın’ı eski freshliğiyle görmek istiyorum. Demet’in sahnede giydiği kıyafetlerini hiç beğenmiyorum. Ben Demet Akalın’ı çok seviyorum. Bana şu anda Demet Akalın yeni gelmiyor. Eskisi gibi pop starlığını görmüyorum Demet’in. Artık star gibi davranması gerekiyor. Bence Demet’in biraz kilo vermesi gerekiyor diye düşünüyorum” dedi. Düşüncelerini dile getiren Selen Görgüzel, kısa bir sürede sosyal medyada gündem oldu.

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