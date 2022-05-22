55 yaşındaki oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz mart ayında sonlandıran Selen Görgüzel, yaptığı her hareketle konuşulmaya devam ediyor.

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık kariyerinde de emin adımlarla ilerleyen Görgüzel, bu kez havuz kenarında verdiği bikinili pozuyla adından söz ettirdi. Dostlarıyla havuz keyfi yapan 43 yaşındaki şarkıcı, siyah bikinisiyle çekilen fotoğrafının sosyal medyadan yayınladı. Fit görünümü ile dikkat çeken Görgüzel, paylaşıma “Oh be, yavaştan sezonu açalım o zaman” notunu düştü.