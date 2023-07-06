Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel, önceki gün Zorlu AVM’de görüntülendi. Şimdilerde sunuculuğunu üstlendiği sabah programı için güne erken başladığını söyleyen Selen Görgüzel, “Artık akşamları erken yatıyorum. Sabahları erkenden kalkıyor ve kanala gidiyorum” dedi.

Ünlü isim, “Sabah programımız harika gidiyor. Ben de artık magazin yorumcusu oldum. Tüm bunların dışında şarkı ve sahne çalışmalarımız devam ediyor. Yoğun bir tempoda durmadan keyifle ve zevkle çalışmaya devam ediyorum” ifadelerini kullandı.