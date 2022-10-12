Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Selen Görgüzel, geçtiğimiz gün Nişantaşı sokaklarında objektiflere yansıdı. Cilt bakımına olan ilgisiyle tanınan ünlü şarkıcı, yaptırmak istediği yeni işlemi açıkladı.

Daha öncesinde çocukların sünnet derilerinden hazırlanan kök hücrelerle bakım yaptırdığını söyleyen Görgüzel, kendisi için yeni bir güzellik yöntemi bulduğunu belirtti. Bu işlem için ayı kanı aramaya başlayan 43 yaşındaki ünlü isim, “Ayı kanı enjekte ettirmek için araştırma yapıyorum. Ayılar 6 ay kış uykusuna yattıkları için kas erimesi olmuyor ve araştırmalar sonucu insanlara faydalı olduğu açıklandı. Şimdi nerede yapılıyor araştırıyorum, yaptıracağım. Kas ve kemik yapısına iyi geliyormuş” şeklinde konuştu