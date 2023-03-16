Selen Görgüzel, bir arkadaşıyla birlikte Nişantaşı’nda görüntülendi. Yeni şarkı için çalışmalar yaptığını ve yakında dinleyicisiyle parçasını buluşturacağını ifade eden ünlü isim, heyecanlı olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz sene yönetmen Hamdi Alkan’dan boşandıktan sonra Etiler’e taşınan Görgüzel, ev sahibiyle sıkıntılar yaşadığını açıkladı. Ev sahibinin kendisini evden çıkarmak istemesi üzerine zor günler geçirdiğini belirten Selen Görgüzel, “Bu ara ev sahipleri biraz tuhaf. Ev sahiplerinin biraz adaleti, hukuğu ve yasaları bilmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

44 yaşındaki şarkıcı, “Daha taşınalı bir yıl olmamışken beni evden çıkarmaya çalışıyor, sanırım yakında mahkemelik olacağız. Maalesef enterasan diyaloglar yaşadık kendisiyle. Herkes kendine yakışanı yapar, ben üslubumu bozmadım, bir gün ev sahibi ile böyle bir şey yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi” dedi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler hakkında da konuşan ünlü isim, 6 Şubat’ta yaşanan afet sonrasında bambaşka bir insan olduğunu söyledi.

Görgüzel, konuyla iligli “Bizim Japonya gibi akıllı bina sistemini oturtmamız gerekiyordu. Sonuçta deprem ülkesindeyiz ve her depremden sonra yatağın yanına nasıl kıvrılırızdan ziyade buna odaklanmamız gerekiyor. Ağlama nöbetlerim başladı, uykusuzluk çekiyorum ve ilaç kullanıyorum. Bireysel endişemden ziyade deprem bölgesinde yaşayan insanlarımızın acılarını gördükten sonra ben normalleşemiyorum. Bundan sonrası için umarım ülkemizle ilgili güzel şeyler konuşuru. Ben 6 Şubat’dan sonra bambaşka bir insan oldum, artık eski Selen değilim” ifadelerini kullandı.