Ömer Öztürk’ün sunumuyla TRT Haber’de ekranlara gelen ‘Vapurda Çay Simit Sohbet’ programının bu haftaki konuğu Selçuk Yöntem oldu.

68 yaşındaki sanatçı, üç sezon boyunca izleyiciyle buluştuğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının ilk sunucusu Kenan Işık’ı izlediği zamanları anlattı.

2014 yılında spor sonrası saunaya giren Kenan Işık, sauna çıkışı dengesini kaybederek yere düştü. Şiddetli çarpmanın etkisiyle kafa travması geçiren Kenan Işık o günden beri komada.

Oyuncu Selçuk Yöntem katıldığı ‘Vapurda Çay Simit Sohbet’ programında meslektaşı hakkında konuştu. Selçuk Yöntem, bir dönem kendisi gibi ‘Kim Milyoner Olmak İster’de sunuculuk yapan Kenan Işık’la ilgili açıklamalarda bulundu.

68 yaşındaki sanatçı, üç sezon boyunca izleyiciyle buluştuğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının ilk sunucusu Kenan Işık’ı izlediği zamanları anlattı.

“Yarışmayı seyrederken Kenan Işık’tan başkası sunamaz diyordum” açıklamasını yapan Yöntem, tedavisi evinde devam eden Kenan Işık’ın son durumuna ilişkin de konuştu:

“Asıl unutulmaz olan, Kenan Işık o kadar güzel sunuyordu ki, seyrederken ‘Bunu ondan başka kimse sunamaz’ diye düşünüyordum.”

“’Kendim sunsam nasıl sunarım?’ diye bile aklıma gelmiyordu.”

“Biz Kenan ile aynı ekoldeyiz devlet tiyatrosundan. Onun üslubunu ve aynı ekolden gelmemizin dengesini tutturmam gerekiyordu. Farklı bir üslup ile sunmak yarışmayı zedeleyebilirdi.”

“Son durumu ile ilgili bilgim yok fakat durumu stabil diye biliyorum. Hayat mucizeler ile doludur.”

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