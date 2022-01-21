Selami Şahin kızı Meryem İrem Şahin’in Edis ile öpüşmeleri ile ilgili sorulan soruya yanıt verdi. Şahin, “Çocuklarım büyüdü, onların hayatına karışmıyorum” dedi.

Usta sanatçı Selami Şahin Etiler’de bir alışveriş merkezinde kameralara yakalandı. Yeni albümü yolda olan Şahin kızı popçu kızı Meryem İrem Şahin’in popçu Edis ile öpüşürken çekilen fotoğrafları hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Onlar karar verir ben ise karşılarım”

Şahin, “Çocuklarım büyüdü, onların hayatına karışmıyorum. Evlatlarım benimle arkadaş gibidir. Onlar karar verir ben ise karşılarım” ifadelerini kullandı.

“Açık saçık olmamalı”

Son günlerde Gülşen’in sahne kostümlerinin tartışma yaratması hakkında da konuşan Şahin, “Her şey tadında güzel. Sahneye çıkıyorsa ona göre giyinmeli. Oraya gelen kıyafete değil, sese geliyor. O yüzden açık saçık olmamalı…” dedi.