Selami Şahin animasyon klibiyle Türkiye’yi temsil edecek

2019 yılında çıkardığı ‘Baştan Başa Sen’ albümündeki ‘Nerde Akşam Orda Sabah’ adlı şarkısının klibini animasyon halinde yayınlayan usta bestekar ve müzisyen Selami Şahin, uluslararası festivalde Türkiye’yi temsil etmek için hazırlanıyor.

Dikkat çeken senaryoya sahip, renkli animasyonlarla hazırlanan klip, Kolombiya’da düzenlenen La Truca Festivali’nde gösterilmeye hak kazandı.

Türk müziği sanatçısı olarak yarım asrı devirmiş olan usta isim Selami Şahin’in, süper kahraman olarak hayranlarıyla buluştuğu kurgulanan klipte Müslüm Gürses, Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Tanju Okan ve Neşet Ertaş gibi sanatçıların çizilmiş portreleri dikkat çekiyor.