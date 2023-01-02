2013 yapımı İsrail dizisi ‘Shitsel’in Türk uyarlaması olarak ekranlara gelecek ‘Ömer‘ dizisi, geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk tanıtım videosuyla dikkat çekmişti. Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı, Cem Karcı’nın yönetmen koltuğuna oturduğu dizide Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır’a, Barış Falay, Merve Dizdar, Gülçin Kültür Şahin ve Zerrin Sümer gibi isimler eşlik edecek. Tanıtımları merak uyandıran yapımın ilk bölüm fragmanı yayınlandı. 9 Ocak Pazartesi günü Star TV’de ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan dizi, sosyal medyada şimdiden çok konuşulmaya başlandı.

“Ömer” dizisinin konusu ne?

Dizide, müezzin Ömer’in (Selahattin Paşalı) kendisinden yaşça büyük Gamze’ye (Gökçe Bahadır) aşık olmasıyla hayatındaki tüm dengelerin değişmesi anlatılacak.