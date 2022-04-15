Tepenin Ardı, Abluka ve Kız Kardeşler ile ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödüllerle dönen Emin Alper’in yeni filmi Kurak Günler’in başrollerinde Selahattin Paşalı ve Ekin Koç, yardımcı rollerde Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz yer alıyor.

Politik ve psikolojik gerilim türlerinin unsurlarını taşıyan film, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor.