Ünlü oyuncu Selahattin Paşalı ile Lara Tümer çift, uzun süren birlikteliklerini geçtiğimiz nisan ayında evlilikle taçlandırmış, temmuz ayında ise ilk bebekleri Pera’yı kucaklarına alarak anne-baba olma mutluluğunu yaşamıştı. Zaman zaman bebeğiyle birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Tümer’den yeni bir paylaşım daha geldi.

Eşi ve kızıyla bahçede poz veren Tümer, gönderisine “Bahçemize Pera adına diktiğimiz söğüt ağacı… Sağlıkla büyüsünler” notunu düştü. Güzel ismin mutlu aile pozuna, takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.