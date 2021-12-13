TRT 1 sevilen dizisi Seksenlerde ki başarılı oyuncu Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıya uğradığını açıkladı.Ceyhun Fersoy önceki akşam arkadaşlarıyla dışarıya çıktı. Beyoğlu’nda gittiği mekanda darp edilen ünlü oyuncu, hastanede çekilen fotoğrafını paylaştı.

Fersoy fotoğrafına “Dün darp edildim biraz sonra karakola gidip şikayetçi olacağım. Kaşım üstü 4 cm yarıldı ve dikildi. Göz altım morardı” notunu düştü.

Fersoy daha sonra yaptığı instagram paylaşımlarında da şu notları düştü; “Dün yaşanan tatsız olaydan sonra benim için olay kapanmıştır. Bundan sonra gereğini avukatlarım yapacaktır” dedi.

Başarılı oyuncu soran herkese teşekkür ederek şu sözleri yazdı; “Çok çok teşekkür ederim mesajlarınızı aldım. Arayan soranlara da. Geri dönemediklerim kusura bakmasın. Yanımızda olduğunuzu bilmek çok güzel hissettiriyor ama bu işin psikolojisi başka bir şeymiş. Onu da en yakın zamanda atlatacağız. Geçti, gitti diyoruz; sağlıktan başka bir şey yok. Kendinize çok çok dikkat edin.”