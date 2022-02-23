Cinsel hayatın, insan vücuduna kan basıncını düzenleme, uyku kalitesini arttırmak gibi faydalarının yanı sıra ölümlerle sonuçlanan bazı aydınlanmamış taraflarında mevcut. Yüzde 0.6 gibi düşük bir oranda ve farklı nedenlerden dolayı olan bu ölümlerin büyük kısmını kalp krizi nedeniyle orta yaşlılar, diğer bölümünü ise gençler oluşturuyor. Fakat uzmanlar, yapılan araştırmalar ile gençlerde yaşanan benzer ölümlerin nedeninin farklı olduğunu keşfetti.

Her yaş grubunda görülüyor!

Londra Üniversitesi’ne bağlı St. George’s hastanesinden araştırmacılar ise bu tür ölümlerin yalnızca orta yaş erkeklerde görülmediğini gösterdi.

Dünya çapında yapılan araştırmalarda erkeklerde cinsel ilişki sırasında veya sonrasında yaşanan ani ölümlerde yaş ortalaması 59 olduğunu ve en yaygın sebebin de kalp krizi olduğu bildirildi. JAMA Cardiology dergisinde yayınlanan araştırma için Ocak 1994- Ağustos 2020 arasında 6 bin 847 ani kalp ya da kan damarlarına bağlı ölüm vakalarını inceledi. Bu ölümlerden 17’si, cinsel ilişki sırasında veya ilişkiden sonraki 1 saat içinde gerçekleşti. Yaş ortalamasının 38 olduğu görülürken bu sebeple hayatını kaybeden kadın oranı da yüzde 35 ile önceki yıllarda yapılan araştırmalardan daha yüksek çıktı.

Erkeklerde ölüm riskinin nedeni farklı!

38 yaş grubunda ki erkekler için ise cinsel ilişki esnasındaki ölümlerin ana sebebinin ise orta yaş erkeklerde olduğu gibi kalp krizi olmadığı anlaşıldı. Kalp yapısının normal olduğu bu vakalarda, ölüm sebebinin orta yaş erkeklerde olduğu gibi kalp krizi değil, ani aritmik ölüm sendromu veya ani anormal kalp ritmi olduğu saptandı.

Aort diseksiyonu ise yüzde 12 oranıyla cinsel ilişki sırasında tespit edilen ikinci en büyük ölüm nedeniydi. Aort, vücuda kan sağlayan kalpten gelen büyük atardamarın katmanların yırtılması ve katmanlar arasında kanın akarak şişmesi ve patlaması anlamına geliyor. Ölümlerin geri kalan nedenleri ise kalbin kan pompalamasını zorlaştıran bir kalp kası hastalığı ve nadir görülen genetik hastalıklardan kaynaklanıyordu.