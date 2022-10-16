ABD’de bir müzayede evi, nadir bulunan sekiz elması açık artırmaya çıkarmaya hazırlanıyor.

Elmasların milyonlarca dolara alıcı bulması bekleniyor. Mavi elmasların dikkat çeken bir özellikleri de var. Doğal ışığa uyum sağlamaları gerekmesi. Karanlıkta kaldıkları zaman, kendi renklerine dönmeleri birkaç dakika sürebiliyor.

Açık artırmaya sunulacak elmaslar, Güney Afrika‘daki Cullinan madeninden çıkarıldı. Elmasların toplam 70 milyon dolara alıcı bulmaları bekleniyor.

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