Seher Dilovan’ın oğlu Eurovision’da İsviçre’yi temsil edecek

Ünlü türkücü Seher Dilovan’ın oğlu Alan Dere’nin Eurovision’da İsviçre’yi temsil etmeye hazırlandığı öğrenildi.

Michael Kuyucu’nun “Müzik Habercisi” adlı radyo programına konuk olan Seher Dilovan, soruları yanıtladı. Dilovan, Alan Dere’nin İsviçre adına Eurovision Şarkı Yarışması finallerine hazırlandığını açıkladı.

Seher Dilovan, “Alan, İsviçre’de şu anda. İsviçre için Eurovision için hazırlıklara başladı, şarkısını yaptı, sundu, sonuç bekliyoruz. Ocak ayının başı gibi inşallah güzel bir haber gelirse kamuoyu ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.