Şarkıcı Sefo, geçtiğimiz hafta müzikseverlerin beğenisine sunduğu ‘Araba’ adlı şarkısının kısa bir şarkı olduğunu ve arabada dinlemekten keyif aldığı için bu ismi seçtiğini belirtti. Arabaları ve hızı sevdiğini dile getiren Sefo, “Allah kazadan beladan korusun. Trafikte hız yapmam” dedi. Ayrıca, yakında ‘İmparator’ adlı yeni bir eser çıkaracağını da sözlerine ekledi.

Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul’a gelen Brezilyalı şarkıcı Anitta‘nın sözlü tacize maruz kalması hakkında Sefo, “Türkiye’de birkaç video çekip, viral oldu. Ben de, ‘Kusura bakma normalde böyle insanlar değiliz. Sana denk gelmiş. Normalde şakacıyızdır’ dedim. O da, “Ben de eğlendim. Hiçbir problem yok” karşılığını verdi. Sonra Türkiye’yi sevdiğini söyleyerek, açıklama yaptı” ifadelerini kullandı.

Anitta ile düet yapmak istediğini söyleyen ünlü rapçi, “Bir araya gelmek için konuşmadık. Bundan sonra olabilir belki” dedi.