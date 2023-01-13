Son olarak Ankara’da aldığı sahne öncesinde gazetecilerle sohbet gerçekleştiren Sefo, soruları yanıtladı. Kendisini destekleyenlere teşekkürlerini ileten Sefo, “2022’yi başarılı bir şekilde bitirdik, yeni yılda daha başarılı işler yapacağız” diye belirtti. Ünlü rapçi, “Bu sene yeni bir albüm yapmayı planlıyorum. 10 yada 15 şarkı olabilir, ben de tam bilemiyorum. Single yaparak yayınlayabilirim. Kafam karışık” diye de ekledi.

“Ben de böyle bir insanım”

Tarzının sosyal medyada çok konuşulduğu hatırlatılan şarkıcı, “İçimde vardı hep böyleydim. Küçükken de renkli giyiniyordum” dedi. Rapçi, “Şöhreti yakalamadan giyim tarzınız yüzünden tepkilerle karşılaşıyor muydunuz?” sorusuna, “Babam da diyordu, ‘Oğlum bu pantolon şimdi yakıştı mı? Kırmızı pantolon oldu mu?’ Tabii oluyordu ama yapacak bir şey yok. Ben de böyle bir insanım” diye konuştu.

“Herkes kendi doğrularına göre yaşasın hayatını”

Sefo, gazetecilerin “Genç nesillere örnek olmak nasıl bir duygu?” diye yönlendirdiği soru üzerine ise şu açıklamada bulundu: “Ben kimseye örnek olmak istemiyorum. Kimse beni örnek almasın. Ben örnek bir vatandaş değilim. Ben bir insanım, kendi bildiklerim doğrultusunda yaşıyorum, doğrularıma göre. Herkes kendi doğrularına göre yaşasın hayatını. İyi örnek olabilirim ama kötü huylarımı örnek edinmesinler. Kendi beğendikleri gibi giyinebilirler.”

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