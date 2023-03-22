Adı önce yakın arkadaşı Rabia Soytürk‘le şimdi de Melisa Döngel ile anılan Sefo, geçtiğimiz akşam Melisa Döngel ile birlikte görüntülendi. Daha önce Döngel ile ilgili soruları “Aşk hakkında konuşmak istemiyorum” sözleriyle cevapsız bırakan ünlü rapçi, kendisini takip eden basın mensuplarına sitem etti.

Volkan Özdemir’in haberine göre; klip çekimi sonrası görüntülenen Melisa Döngel, basın mensuplarının sorularını “İyi akşamlar. Lütfen daha sonra konuşalım. Setten çıktım, çok yorgunum” sözleriyle geri çevirirken Sefo ise “Kavacık’tan Beykoz’a kadar bizi takip etmeniz bana yanlış geldi. Ben klip çekiminden çıktım, magazin falan bilmiyorum. Belki de yeni ünlü olduğum için alışkın değilim. Ben Samsun’da büyüdüm. Böyle şeyler bana ters. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim.” diyerek uzaklaştı.

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