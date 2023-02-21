6 Şubat’ta meydana gelen depremler için bölgede mutfak kuran Şef Mehmet Yalçınkaya, dün Hatay merkezli gerçekleşen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremleri hissetti. Depremzedelere yemek yardımında bulunan şef, depreme mutfakta yakalandığını söyleyerek “Sağlam hissettik. Tezgah yürüdü resmen” dedi. Yalçınkaya, sonraki paylaşımında ise “Allah sabır versin. Gerçekten normal günler yaşamıyoruz. Deprem, yağmur” ifadelerini kullandı.

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