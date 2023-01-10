Ünlü isimlerin açılışında yer aldığı mekanda sahne alan Çağlar Ökten‘i eşi Seda Sayan yalnız bırakmadı. “Kocamı dinlemeye geldim” diyen Sayan, “Onun repartuarını, sahnesine olan hayranlığımı biliyorsunuz. Arkadaşlarım gelecek birazdan onlarla eğleneceğiz” dedi. Ünlü şarkıcı, sahnelere çok fazla zaman ayıramamasına “Beni çıkarmaya paraları yetmiyor” diyerek esprili bir söylemde bulundu. O Ses Yılbaşı programı hakkında da konuşan Seda Sayan, programda birinci olan Ebru Gündeş’i tebrik ettikten sonra sözlerine Murat Boz ile devam etti. “Murat Boz’un 2023 yılında evlenmesi lazım artık yeter bütün arkadaşları evlendi” diyerek, Boz’u evlendirmek istediğini söyledi. Boz’un adının Ayşe Ayçin Turan ile yakıştırılması hakkında ise “Benim o konuda konuşmam olmaz” dedi.

İlginizi çekebilir: