Ünlü sunucu Seda Sayan Çağlar Ökten’den aldığı evlilik ile ilgili gündemden düşmüyor. Güzel sunucu Seda Sayan TV8’de yayınlanan 2. Sayfa programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yedinci kez nikâh masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, evlilik tarihini de açıkladı.

İşte Seda Sayan’ın açıklamalarından satır başları…

* Siz sinyali kaçırdınız. Bana ‘aşk defterini kapadınız mı?’ diye sordular. Ben de ‘Kim, neden? 2022’den büyük sürpriz bekliyorum’ dedim. Evliliğe Çağlar beni ikna etmedi ben Çağlar’ı ikna ettim. (gülüyor)

* Güzel bir enerji var aramızda, karşılıklı oldu. İstediğimiz buydu çok güvendik…

* Beklemediğim anda Sevgililer Günü’nde hem şaşırttı hem de çok duygulandırdı. O kadar güvenimi kazandı ki sonsuza kadar evet.

Düğün mayısta olacak

* O gün evlilik teklifi beklemiyordum, onu dinlemeye gitmiştim. Gece bitti herkes gitti, dostlarımız kaldı sadece! O gün aslında büyük telaş yaşanmış, yüzük ölçüler falan… Gecenin ilerleyen vaktinde Çağlar yüzüğü çıkarıp o kadar güzel teklif etti ki çok duygulandım. Konuşması çok güzeldi.

* Birbirimizi seçtiğimiz için evliliğe hazırdım ama o an beklemiyordum.

* Temmuz’da evlenmeyi düşünüyorduk, öne çektik Mayıs’ta nikah masasındayız.

* Yurtdışında konsoloslukta evleneceğiz. Gerisini söylemiyoruz sürpriz olsun.

Çağlar’ı araştırmadım

‘Daha önce sevgilinizin GBT’sine bakın’ diye kadınları uyaran Seda Sayan, evlilik hazırlığı yaptığı Çağlar Ökten’i araştırmadığını söyledi: ‘Çağlar’ın GBT’sine bakmadım o kadar temiz ki araştırmaya gerek yok, kendimi çok şanslı hissediyorum.’

Yaş farkı önemli değil

59 yaşındaki Sayan, sevgilisiyle arasındaki 25 yaş farkı sorulunca şu cevabı verdi: ‘Yaş farkına takılanlara söylüyorum biz takılmıyoruz onlar da takılmasın… Sevginin, aşkın yaşı rakamları olmaz. ‘Akıl yaşta değil baştadır.’ Benim karşımda saygı duyduğum bir erkek var. Başkalarının 70 sevgilisi vardır konuşulmaz sen gidersin 6 evlilik yaparsın konuşulur bunlar bizim umurumuzda değil.’

Evlilik sözleşmesi yaptı mı?

Gayrimenkul zengini olan ünlü sunucu ‘Evlilik sözleşmesi yaptınız mı?’ sorusunu ‘Ben bugüne kadar evlilik sözleşmesi yaptım ama Çağlar’la böyle bir şey yapma durumu yok. Çok güveniyorum kendisine.’ sözleriyle cevapladı.