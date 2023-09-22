Seda Sayan ile Demet Özdemir geçtiğimiz günlerde Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Uzun süre birlikte vakit geçiren ikili, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Muhabirlerin, “Sosyal medyada takip ettiğiniz herkesi sildiniz. Özellikle yakın dostunuz Safiye Soyman‘ı silmeniz oldukça fazla konuşuldu. Şuan bir tek oğlunuzu ve eşinizi takip ediyorsunuz” sözlerine cevap veren ünlü şarkıcı, “Özellikle Safiye’yi mi çıkarttım? Yapmayın… Takipçilerimi takipten ben çıkmadım. Sosyal medyamı yöneten Sefa Çağlar, ‘Bundan böyle yönetimi ben ele alıyorum. Böyle olması gerekiyor’ dedi. Öyle de yaptı” dedi

“Demet ile neredeyse her gün konuşuyoruz”

Sayan, magazincilerle sohbet ederken Demet Özdemir’le buluşmalarına da değindi, “Demet’le normal sohbet ettik. Onunla neredeyse her gün konuşuyoruz. Ben bu yazın tamamında ABD’de olduğum için Demet’im ile buluşamadık” dedi. Özdemir ise “Biz yaz tatili boyunca hep mesajlaştık. Bir araya gelmek için de çok bekledik. O yüzden uzun sürdü bu akşamki buluşma ve sohbetimiz” ifadelerini kullandı.

