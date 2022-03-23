Geçtiğimiz hafta müzisyen sevgilisinden evlilik teklifi alan Seda Sayan, kısa süre tüm dikkatleri üzerine topladı. Evlilik teklifini kabul eden ve mayıs ayında Prag’ta evlenmeyi planlayan Seda Sayan’ın parmağındaki tektaş yüzükte evlilik haberi kadar herkesin dikkatini çekti. En çok merak edilen ise yüzüğün kim aldığı ve ne kadara aldığı oldu.

Tektaş hakkında konuşan Sayan, “Yüzüğü kendim aldım. Çağlar alyans ile evlilik teklif etti” dedi. Ünlü şarkıcının parmağındaki yüzüğün değerinin 10 milyon TL olduğu öğrenildi.