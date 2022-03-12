Geçtiğimiz aylarda Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen ve kısa sürede ilişki haberlerini yalanlayan Seda Sayan’ın bu sefer de evlilik kararı aldığı ileri sürülmüştü.

Ayrıca, Seda Sayan’ın birlikte çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten’den 14 Şubat’ta aldığı evlilik teklifine ‘Evet’ dediği iddia edilmişti.

İddiaları yalanladı

Hakkındaki aşk iddiasının ardından TV8 ekranlarında yayınlanan magazin programına bir açıklama yapan Sayan, hakkındaki aşk iddiasını yalanladı.

Sayan gönderdiği ses kaydında “Her ay beni başka bir isimle sevgili misin diye arıyorsun. Yıl olmuş 2022 sen bana sevgili diyorsun. Çağlar benim programda çalışan solistim. Aynı zamanda da sahnedeki vokalistim.

Çağlar’la birlikte yapımcılık yapmaya başladık. Albüm çıkartıyorum başka bir şey de yok” ifadelerini kullandı.