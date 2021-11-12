Seda Sayan Miray Daner ile ilgili ne söyledi?

Muhabirlerle ayak üstü sohbet eden Seda Sayan, her şeyin güzel gittiğini ifade ederek “Siz ne istiyorsunuz onu söyleyin bana” dedi. Sayan, oğlu Oğulcan Engin‘in Miray Daner’le ilişkisiyle ilgili sorulan sorular karşısında, “Benim bu konuda konuşma yasağım var, konuşamıyorum. Onu Oğulcan’a sorun” ifadelerini kullandı.

Miray Daner’i oyuncu olarak nasıl bulduğu sorulduğunda ise bir süre sessiz kaldıktan sonra, “İyi akşamlar” diyerek muhabirlere veda eden Seda Sayan, soruyu cevapsız bıraktı.