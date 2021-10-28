Seda Sayan Konuşmak İçin Oğlu Oğulcan Engin’den İzin Alıyor

Bir dönem Ezgi Eyüboğlu ile sevgili olan hatta Acarkent’te 20 bin liraya ev kiralayan Oğulcan Engin, ani bir şekilde ilişkisini sonlandırmıştı. Daha sonra kısa bir süre Ala Tokel ile beraber olan Engin’in, Miray Daner ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia ediliyordu.

“Yorum yapmam yasak”

Kısa zaman önce oyuncu Miray Daner ile aşk yaşamaya başladığı öğrenilen Oğulcan Engin, annesi Seda Sayan’a bu ilişki hakkında konuşmayı yasakladı. Sayan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Oğulcan’dan izin almadan yorum yapmam yasak. Yeter ki oğlum mutlu olsun” sözlerini kullandı.

Seda Sayan, geçtiğimiz yaz oğlu Oğulcan Engin’in eski sevgilisi Ezgi Eyüboğlu hakkında “Ezgi çok hanımefendi biri. Kendisini çok seviyorum ve birbirlerine çok yakıştırıyorum” ifadelerini kullanmıştı.