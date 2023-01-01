Geçtiğimiz aylarda Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Seda Sayan, 60’ıncı yaşını Kıbrıs’ta kutladı. Ünlü bir otelde sahne alan Sayan, eşinin hazırladığı sürpriz doğum günü kutlamasıyla yeni yaşına girdi.

Konseri için Tolga Çam imzalı bir elbise giymeyi tercih eden ünlü şarkıcı, gazetecilerin “2022 nasıl geçti sizin için” sorusuna; “2022’de aşkı buldum, evlendim. Daha ne dilerim ki Allah’tan. Umarım 2023 daha güzel geçer herkes için” diyerek yanıt verdi.

Sahne kostümü ile ilgili de konuşan Sayan, şunları söyledi:

“Eskiden 3 elbise ile bütün Türkiye’de konser verirdim, ‘bana mısın’ demezdim. Şimdi öyle mi, aynı bir elbiseyle konser vereyim; hemen çıkartıp madara ediyorsunuz insanı! Artık bir elbiseyi maksimum 2 defa giyiyorum. Elbiseyle işim bittikten sonra satıyorum. Parası otomatik olarak hayvanlar derneğine aktarılıyor. Bunu da otomatiğe aldık, elbise satılır satılmaz geliri oraya aktarılıyor. Ayakkabıdan tutun da, paltoma kadar her şeyi satıp hayvanların bakımına ve barınmasına aktarıyorum. Bunun mutluluğu bana yeter.”