Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem, 10 ili yıkıcı bir şekilde etkilerken, yürütülen çeşitli yardım kampanyaları ile yaralar bir nebze de olsun sarılmaya çalışılıyor.

Kısa süre önce AFAD tarafından başlatılan ‘Evim Yuvam Olsun’ kampanyası için harekete geçen Seda Sayan, Instagram hesabından paylaştığı videoda “Birçok depremzedenin barınacak sıcak bir yuvaya ihtiyacı var. Siz de ‘evim yuvan olsun’ diyorsanız; dayanışmaya destek olun, bir hayata dokunun” diyerek, yardım çağrısında bulundu.