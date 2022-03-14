Şarkıcı Seda Sayan’ın (59) müzisyen Çağlar Ökten (34) ile yeni bir aşka yelken açtığı ve ikilinin nikâh masasına oturmaya hazırlandığı konuşuluyordu. İddialar doğru çıktı. Sayan canlı yayında Ökten’in evlilik teklifini kabul ettiğini açıkladı.

59 yaşındaki Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile aşk yaşadığını doğruladı.

Sunucusu olduğu ‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’ programında samimi açıklamalarda bulunan Seda Sayan, evlilik teklifinin nasıl geldiğini anlattı.

7. kez nikâh masasına oturmaya hazırlanan Sayan, “Çağlar Ökten’den 14 Şubat’ta evlilik teklifi aldım. İnşallah sonsuza dek evet! Bu aşka siz de şahitsiniz” dedi.