Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, evlilik hazırlığı içinde olduğu 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten’i sahne aldığı mekana giderek izledi. Çift aşka gelerek birlikte dans etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Seda Sayan’ın (59) müzisyen Çağlar Ökten (34) ile yeni bir aşka yelken açtığı ve ikilinin nikâh masasına oturmaya hazırlandığı konuşuluyordu. İddialar doğru çıktı. Sayan canlı yayında Ökten’in evlilik teklifini kabul ettiğini açıklamıştı. Sayan, dün Ökten’i sahne aldığı mekana giderek izledi. Çift aşka gelerek birlikte dans etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.