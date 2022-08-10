“Fatmagül’ün Suçu Ne?, Elveda Derken ve Öldür Beni Sevgilim” gibi projelerde rol alan Seda Güven, 2019 yılında Ali Güzel ile dünyaevine girdi. Çiftin, ‘Yiğit Ali’ adını verdikleri oğulları iki yıl önce kucaklarına almışlardı. Seda Güven ve Ali Güzel çifti, şimdilerde ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanmakta.

Doğum için gün sayan Seda Güven’den yeni fotoğraflar geldi. Heyecanı gün geçtikçe artan güzel oyuncu, beyaz elbisesiyle ve oğluyla beraber objektif karşısına geçti.

Oğlu Yiğit Ali ile birlikte eğlenceli karelerini Instagram hesabından paylaşan Seda Güven, gönderisine, “Kolay doğum için tıkla…” açıklamasını yazdı.

İlginizi çekebilir: