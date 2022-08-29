Şimdilerde ikinci bebeğinin doğumu için gün sayan Seda Erdim, önceki gün oyuncu eşi Ümit Erdim ile beraber Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un düğüne katıldı. Yaklaşık 8 buçuk aylık hamile olan Erdim, Cengiz Öztürk’ün straplez model balon etekli abiye bir elbisesini giydi. Tüm hazırlıklarını bitirip fotoğraf çektiren Seda Erdim, paylaştığı pozlarına “Nasıl olmuşum? Oyluyoruz” notunu düştü. Bu paylaşım, karnı burnunda annenin takipçilerini ikiye böldü.

Bir sosyal medya kullanıcısının “Bu olmamış diyenleri anlamıyorum kadın hamile. Doğumuna az kalmış, fiziğine kendince uygun kıyafeti bulmuş giymiş. Gayet de hoş olmuş” yorumuna tepki gösteren bir takipçi, “Kadın ‘olmuş mu olmamış mı?’ diye sormuş. Olmamış diye bir seçenek de var yani. Herkes olmuş demek zorunda değil” şeklinde yanıt verdi.

Ünlü ismin başka bir takipçisi ise “Olmasa bile kırmamak adına olmuş denilebilir mesela hani. Hamile kadın sonuçta biraz motive olur. Hem siz kötü bakıyorsunuz hayata belli” diyerek yorum yaptı.

Bütün bu yorumlaşmalardan sonra kendisine destek veren takipçisine yazan Seda Serdim, “Siz neden kendinizi yoruyorsunuz? Üzülürüm. Bırakın beğenmesinler ki zaten hiç önemli değil, ben sizin gibi naif takipçilerim olduğu için çok mutluyum gerçekten. Bu da bana yeter” ifadelerini kullandı.