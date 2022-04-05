Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde Sedef rolünü oynayan Seda Demir, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Yaprak Dökümü dizisinin setinde yaşadığı sorunlardan dolayı çok ağladığını anlatan Demir, rol arkadaşı Bedia Ener hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı.

“Yaprak dökümü setinde herkes benimle mesafeliydi”

İlk oyunculuk deneyimini Yaprak Dökümü dizisinde yaşadığını söyleyen Demir, “İlk set deneyimim olduğu için Yaprak Dökümü’nde çok çektim. İlk oyunculuk tecrübesi yaşadığım için insanların bana bakışı başka oldu. 4 ya da 5’inci setim olsaydı çok başka olabilirdi. Neslihan Atagül’ün seti çok başka bir yerdeydi ve sürekli bir arada olmamıza rağmen dışarıda çok görüşüyorduk. Bir de Yusuf Atalı vardı. Diğer oyuncularla aramızda hep mesafe vardı. Bedia Ener de dahil. Annemi oynamasına rağmen aramızda hep bir mesafe vardı. Güven Hokna ve Bedia Ener’den yararlanmayı çok isterdim. İletişimimiz vardı ama samimi değildik. Neslihan’la şu an görüşmüyorum. O zaman 22 yaşındaydım ve çok kırgınlıklarım oldu. Setten çıkıp eve gittiğimde çok ağladığım günler oldu. Yaprak Dökümü dizisinde destek yoktu. Sadece Mesude Erarslan bana destek oldu.”

“Bedia ener yüzünden sesimden utandım”

Bedia Ener ile yaşadığından bahseden Seda Demir, sözlerine şöyle devam etti: “Sette çoğu kişi kendi sesini kullanmıyordu ve benim bununla ilgili kötü bir anım var. Bedia Ener bir gün tek kaldığımızda bana ‘Sen asla sesinle bir dizide oynayamazsın. Sesin çok kötü’ demişti. Birisi eğitimli olduğunda benim gözümde büyüyor. O yüzden Bedia Ener’in o sözü beni çok etkiledi. Kendimi çok kötü hissettim ve 7-8 sene sesimden utandım. Survivor’a gittikten sonra sesim övülünce anladım.”