İkince kez anne olma heyecanını yaşayan ve geçtiğimiz haftalarda “Her şey yolunda. Hamilelik çok güzel geçiyor” şeklinde açıklama yapan Seda Bakan, bayram tatili için Barselona’ya uçtu. Güneşli havanın keyfini çıkaran ünlü oyuncu, kumsalda çekilen fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

2018 yılında yine aynı yere tatil yapmak için giden Bakan, 1 milyon takipçisi bulunan hesabından paylaştığı fotoğraflara ‘tbt’ etiketi ile “Neydim, ne oldum adlı çalışma” notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Seda Bakan Erel (@sedabakan)’in paylaştığı bir gönderi

Kısa sürede 50 bin beğeniye ulaşan gönderiye takipçilerden; “Çok güzeldiniz şimdi şahanesiniz”, “Maşallah”, “En güzel değişim”, “Annelik çok yakıştı” gibi yorumlar geldi.