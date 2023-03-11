Seda Bakan, geçtiğimiz gün Bebek’te görüntülendi. Mutfak alışverişine çıkan oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 3,5 yaşındaki kızı Leyla ile akşam yemeğinde balık yapacağını söyleyen Bakan, “Yemekleri evde ben yapıyorum. Güzel yemek yapıyorum. Bolu’lu olduğum için yemek konusunda iyiyim. Beklerim, gelin” ifadelerini kullandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler nedeniyle kendini iyi hissetmediğini ifade eden 37 yaşındaki oyuncu, “Kendime hâlâ gelebilmiş değilim. Hiç kimse gelemiyor. Çünkü büyük bir psikolojik buhran içindeyiz. İnsanlar orada o şekilde yaşarken ailelerini kaybetmiş, çoluğunu çocuğunu, annesini kaybetmiş… Onları düşündükçe çok etkileniyorum. 1999 depreminde Düzce’deydim. Biz de çok sert bir şekilde yaşadık. Hatta benim okulumun bir bölümü yıkılmıştı. Depremin ne demek olduğunu biliyorum. Gerçi bilmeyen de ağır bir şekilde hissetmiş oldu” dedi.

Beklenen Marmara depremi için önlemler almaya çalıştıklarını söyleyen Seda Bakan, “Bizim ev çok eski değil ama gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Apartman toplantısı yapıldı. Belediyedeki o raporlara bakıldı. Örnekler alındı. Her şey depreme uyumlu görünüyor ama bilemeyiz tabii. Sadece iyi bir evde oturduğumuzu biliyoruz” şeklinde konuştu.

Psikolojik olarak zor günler geçirdiğini belirten Bakan, “Geceleri uyuyamıyorum. Her yerde düdük, fener var. Yataklarımızın kenarını sularımızı koyduk. Leyla da her şeyin farkında. İzletmememize rağmen konu sürekli bu olduğu için çocuk merak ediyor ve duyuyor. Biz de yardımlarımızı yaptık. O da kendi çapında ufak yardımını yaptı” dedi.

Koruyucu annelik ile ilgili de konuşan Seda Bakan, “Kırmızı Çocuklar Derneği’ne üyeyim. Oraya da gidiyorum. Koruyucu anneler çok kolay değil, zor bir mevzu. Kolay bir prosedür değil. Yani isteyen, bakabilecek insanlar sahiplensinler. Büyük bir sevap” ifadelerini kullandı.