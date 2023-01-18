Leyla ve Ela adında iki kız çocuğu annesi olan oyuncu Seda Bakan, önceki gün reklam yüzü olduğu markanın lansmanına katıldı. Lansmanda kısa sürede eski formuna kavuştuğu gözlerden kaçmayan ünlü oyuncu Bakan, akşam saat 19:00’dan sonra yemek yemeği kestiğini söyledi.

Katıldığı lansmanda özel açıklamalarda bulunan oyuncu Seda Bakan, “Çocuklarım bana şans getirdi, daha çok para kazanmaya başladım. Onların geleceği ve eğitimi için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Tabii önüme gelen her reklam teklifini de kabul etmiyorum” dedi.

Seda Bakan, kızları Leyla ve Ela’ya reklam tekliflerinin geldiğini ancak eşi Ali Erel’in ‘Bir eve bir artist yeter’ dediğini söyledi.

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