Seda Bakan: Benim arkadaşım Hadise

Ünlü oyuncu Seda Bakan ve eşi Ali Erel bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Önceki akşam Tarabya’da bir balıkçıdan çıkarken görüntülenen Bakan, bir arkadaşının doğum günü için toplandıklarını söyledi. Seda Bakan çıkışta magazincilerin sorularını da yanıtsız bırakmadı.

“Sabırsızlıkla bekliyoruz”

Son olarak başrollerinde Murat Boz ve Tuba Büyüküstün‘ün rol aldığı bir dijital platformda yayınlanacak dizide rol alan Seda Bakan, dizinin çekimleri hakkında konuştu. Çekimlerin güzel geçtiğini söyleyen Bakan, “Yayınlanmasını bekliyoruz. Güzel bir iş oldu bizce, sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. Ayvalık’tan döndükten sonra henüz hala evlerine yerleşemediklerini söyleyen Seda Bakan, “Evimiz tadilatta, başka sıkıntılar falan da var ama iyiyiz, hayat güzel gidiyor” dedi.

“Kreş gibi setti”

Halihazırda gelen teklifleri değerlendirdiğini belirten Bakan, bebeğinden dolayı seçici davranmaya çalıştığını söyledi. Son rol aldığı dizinin çekimlerinde kızı Leyla’nın da sürekli sette olması hakkında konuşan Seda Bakan, “Zaten çocuk setiydi, Tuba’nın çocukları, Boncuk’un çocukları… Güzeldi yani. Kreş gibi bir setti” dedi. Leyla’nın sette hastalandığını söyleyen başarılı oyuncu, “Birazcık hasta oldu, onunla uğraştık. Çok şükür şimdi iyi ama zatürre atlattık. Neyse ki şimdi iyi” dedi.

“Kaan’ı da seviyorum ama…”

Seda Bakan yakın arkadaşı Hadise hakkındaki soruları da yanıtladı. Hadise‘nin iş insanı Mehmet Dinçerler‘le yaşadığı ilişki hakkında konuşan güzel oyuncu, “Hadise mutlu olsun, onun mutluluğu benim için çok önemli” dedi. Kaan Yıldırım‘la Hadise arasında kaldınız mı diye sorulan Seda Bakan, bu soruya şöyle yanıt verdi: “Hayır benim arkadaşım Hadise. Kaan’ı da seviyorum ama Hadise.”