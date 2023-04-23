Oyuncu İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, TV100’de yayımlanan ‘Az Önce Konuştum’a konuk oldu.

İki isim, programın sunucusu Candaş Tolga Işık’ın ‘Seçimi kim kazanır’ sorusuna yanıt verdi.

İbrahim Büyükak “Valla çok gergin bir atmosfer. Umuyorum bu gerginlik seviyesi daha fazla artmaz. Bence sağduyulu, toplumu bu çatışmadan çıkaracak, barışçıl, hukukun ve eğitimin üstünlüğünü savunan birinin kazanmasını istiyorum, bu kutuplaşmanın bir an evvel bitmesini istiyorum” dedi.

Oğuzhan Koç da “Aynı fikirdeyiz aslında. Çünkü güzel bir ülke bunlarla oluşur. Çok kutuplaşma var. Yani artık sokak röportajındaki böyle birbirini hiç tanımadan geçen iki insan da kavga etmesin sadece fikrini söylediği için. Herkes çok agresif, herkes çok sinirli” ifadesini kullandı.