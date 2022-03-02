Serdar Ortaç ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Seçil Gür bu sefer de iddialı pozlarııyla gündemde. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Gür, gömleğinin içine giydiği yeşil iç çamaşırı ve leopar desenli sütyeniyle verdiği pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

‘Ses var açılmana gerek yok’

Gömleğinin tüm düğmelerini açan şarkıcının ayna pozu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Seçil Gür’ün ayna pozları çok konuşulurken bir takipçisi ‘Ses var açılmana gerek yok’ yorumunda bulundu.