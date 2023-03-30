Son dönemde adından sıkça söz ettiren Seçil Gür, bu kez bir dolandırılmanın eşiğinden dönmesiyle gündeme geldi. Kendisini bir eğlence mekanı sahibi olarak tanıtan kişi, Gür’e Dubai ve Bodrum’daki mekanlarından sahne alması için iş teklifinde bulundu. Ayrıca bu işi ödemeyi de sezonluk ve peşin ödeyeceğini söyledi. Fakat bu kişinin dolandırıcı olduğu, mekanın gerçek sahibine ulaşınca öğrenildi.

Başına gelen talihsiz olay hakkında konuşan 37 yaşındaki şarkıcı, “Talih kuşunun bu kez başıma konduğunu düşündüm ama meğer sahtekarmış” ifadelerini kullandı.