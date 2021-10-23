Şebnem Ferah’ın Son Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi!

Koronavirüs sebebiyle aldığı tüm konser tekliflerini geri çevirerek günlerini evde geçiren Şebnem Ferah, uzun bir aradan sonra ilk kez Yeniköy’de görüntülendi. Elindeki çiçek buketi ve kendine has giyim tarzı ile dikkatleri üzerine çeken şarkıcı, arkadaş ziyaretine geldiğini belirterek “Pandemi döneminden bu yana uzun süredir görüşmüyorduk. Arkadaşlarımı ziyarete geldim” sözlerini kullandı.

Pandemi süresince sahnelerden uzak kalmayı tercih eden 49 yaşındaki Şebnem Ferah, muhabirlerin uzun süredir sizi göremiyoruz özledik sözlerine, utangaç bir tavırla ”Çok teşekkür ederim” dedi. Gazetecilerin “Konser veya albüm yapacak mısınız?” sorusuna Ferah, “Yeni bir albüm hazırlığı içerisindeyim. Şarkıları kendim yazdığım için süreç biraz uzayabiliyor. Acelem yok” yanıtını verdi. Ünlü Şarkıcının kilo aldığı da gözlerden kaçmadı.