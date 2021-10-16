Sean Penn 32 Yaş Küçük Karısı Leila George’dan Boşanıyor

ABD’li oyuncu Sean Penn kendisinden 32 yaş küçük karısı Leila George ile boşanma kararı aldı.

15 ay sürdü

Sean Penn yaptığı üçüncü evliliğinde de mutlu olamadı. 61 yaşındaki Penn, 2016 yılında birlikte olduğu Leila George ile Temmuz 2020’de evlenmişti.

TMZ’nin haberine göre, 32 yaş küçük Leila George ile 15 ay evli kalan Penn boşanma evraklarını Los Angeles’taki mahkemeye sundu.

Üç evlilik yaptı

İlk evliliğini 1985 yılında pop müziğin kraliçesi Madonna ile yapan Penn, 1989 yılında ünlü şarkıcıdan ayrılmıştı. 1996 yılında Robin Wright ile evlenen Penn, 2010’a kadar süren ikinci evliliğinden iki çocuk sahibi oldu.