2020 yılında kendisi gibi oyuncu Colin Jost ile nikah masasına oturan ve uzun bir zamandır film projeleri hariç medyada yer almayan Scarlett Johansson, ‘The Skinny Confidential Him & Her’ isimli podcast’e konuk oldu. Nefrest söylemlerine karşı çok hassas olduğunu belirten Johansson, sosyal medya kullanmayan ünlüler arasında yer alıyor.

Canlandırdığı güçlü kadın karakterler ve sektördeki kadın-erkek eşitliğine dair yaptığı açıklamalarla tanınan 38 yaşındaki oyuncu, egosunun çok kırılgan olduğunu ifade etti. Konu hakkında konuşan Scarlett Johansson, “Sosyal medya kullanmak için fazla kırılgan bir insanım. Yapamam gerçekten. Egom çok kırılgın. Zihnim de çok kırılgandır. Çok hassas bir çiçeğim adeta” dedi.

Daha önce yaptığı bir konuşmasında hep aynı kadınları oynaması için teklif aldığını itiraf eden ünlü oyuncu, “Bir bakıma sarışın bomba tarzında bir oyuncu olmak için yetiştiriliyordum” şeklinde konuştu.

“Hep öteki kadını ve arzu nesnesini oynuyordum ve birden kendimi bu yerde köşeye sıkışmış buldum. Bundan kurtulamakta çok zorlandım” diyen Johansson, menajeri Bryan Lourd ile karşılaştıktan sonra ‘sarışın bomba’ olma yolundan çıkmaya başladığını söyledi.

Menajerinin kendisini yarayıcı insanlarla bir araya getirdiğini ve onu zorlayan fırsatlar yarattığını ifade eden güzel oyuncu, “İçinde bulunması ilginç, tuhaf bir muammaydı ama bu gerçekten çalışmaya ve farklı projelerde yer edinmeye ve harika topluluklarda bulunmaya dönüştü” dedi.