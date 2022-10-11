Marvel’ın ‘Yenilmezler’ serisinde canlandırdığı ‘Kara Dul’ karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Scarlett Johansson, önceki gün Dax Shepard’ın ‘Armchair Expert’ isimli podcast’ine konuk oldu. Sinema sektöründeki insanların onu olduğundan daha yaşlı gördüğünü açıklayan Johansson, istediği rolleri alamadığını ve cinselleştirildiğini söyledi.

37 yaşındaki Hollywood yıldızı, “Objeleştirildiğimi hissettim, istediğim roller için teklif alamıyordum. Kendi kendime ‘Sanırım insanlar benim 40 yaşında olduğumu düşünüyor’ dediğimi hatırlıyorum. Kariyerimin başlarında herkes benim daha yaşlı olduğumu ve uzun süredir oyunculuk yaptığımı düşündüğü için cinselleştirildim” ifadelerini kullandı.

DailyMail’in yaptığı habere göre; Scarlett Johansson, sektörde yapılan işlerin daha iyiye gittiği gibi göründüğünü söyleyerek, “Şimdi 20’li yaşlarında genç oyuncular görüyorum, farklı rolleri üstlenmelerine izin veriliyormuş gibi. Artık farklı bir zamandayız, neyse ki şimdilerde oyuncular kategorileştirilmiyor. İnsanlar çok daha dinamik” dedi.