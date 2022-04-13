Birkaç yıl önce, Scarlett Johansson ve aktör Benicio Del Toro’nun 2004 Oscar’larından sonra bir asansörde ilişkiye girdiğine ve ünlü Chateau Marmont’ta bir araya geldiğine dair bir söylentiler yayılmaya başlamıştı. O zamandır gündemde olan bu konu hakkında Scarlett Johansson, aktör Benicio Del Toro’nun ismini belirtmesede yakın zamanda katıldığı bir podcastte; “Asansörde ilişkiye girdiğime dair bir söylenti çok uzun zamandır ortalıkta dolaşıyor. Bu beni uzun süredir takip eden bir hikayeydi. Ama her zaman bunun çok çirkin olduğunu düşündüm” dedi ve ekledi, “Her zaman kendi kendime düşünüyorum. Yapmamam gereken bir şeyi yaparken yakalanmaktan korkan bir insanım. Bu da hikayeyi benim için çok daha absürt kılıyor” dedi.