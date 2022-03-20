Eski eşi Romain Dauriac’tan Rose adında 7 yaşında bir kızı ve eşi Colin Jost’tan Cosmo adında 7 aylık bir oğlu olan 37 yaşındaki Black Widow yıldızına söz konusu soru konuk olarak çıktığı The Drew Barrymore Show’da yöneltildi.

Başta soruyu esprili bir şekilde çeldikten sonra Johansson, çocuklarının eskiden sigara içtiğini asla öğrenmemesini umduğunu çünkü “çok utandığını” açıkladı.

Oyuncu “Kızım bunu bana daha önce sormuş olabilir” dedi:

“Gençken sigara içerdim ve çok utanıyorum. Bunun havalı olduğunu düşündüğümü sanmasını hiç istemiyorum çünkü asla, asla, asla sigara içemez.”

Independent Türkçe’nin aktardığına göre, Johansson sözlerine esprili bir şekilde “Çünkü yapılacak şey bu, çocuklarınızın bir şeyler yapmasını yasaklarsınız, onlar da yapmaz” diyerek devam etti:

“Yani evet, umarım bunu asla anlamaz.”

Çocuklarından yalnızca bir şey saklamayı planladığını söyleyen Johansson, yakın zamanda InStyle’a verdiği röportajda kızının her şeyi sorguladığı bir yaşta olduğunu ve sık sık “Neden kaşlarını cımbızlıyorsun? Neden kirpiklerini kıvırıyorsun? Tampon ne? Ne işe yarar?” gibi sorularla karşılaştığını açıklamıştı.