Türünün nadir örneklerinden biri olan, korku-suç ve aksiyon öğelerini bir arada barından Türk filmi ‘Sayara’ 21 Haziran’da sinema salonlarındaki yerini alacak. İzlemesi cesaret gerektiren filmden dikkat çeken bir fragman yayınlandı.

Yapımını Inter Yapım’ın, uluslararası dağıtımını Inter Medya’nın üstlendiği Sayara’nın yönetmen koltuğunda Can Evrenol oturuyor. Senaryosu da Can Evrenol tarafından kaleme alınan filmin oyuncu kadrosunda Duygu Kocabıyık, Emre Kızılırmak, Özgül Koşar yer alıyor.

Cannes’ın ardından Türkiye’de gösterime giriyor

Dünya prömiyerini İstanbul Film Festivali’nde, uluslararası prömiyerini ise Cannes Film Festivali’nde yapan ‘Sayara’ 21 Haziran itibariyle vizyondaki yerini alacak. Karanlık ve vahşi bir hikayeyi anlatan ‘Sayara’ seyircilere kan donduran dakikalar yaşatacak.

Türkmenistanlı sessiz bir spor salonu temizlikçisi olan Sayara’nın kız kardeşinin, kontrolden çıkarak caniye dönüşen bir arkadaş grubu tarafından öldürülmesinin ardından başlayan intikam hikayesi oldukça sert görüntülere sahne oluyor. Sinema dağıtımı A90 tarafından gerçekleşen Sayara, 21 Haziran’da vizyona girecek.