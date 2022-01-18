Dünyadaki en iyi Pop müziği sanatı icra eden kişiler arasında yıllardır en başarılı isimlerinden olan Rihanna, ‘Fenty Beauty‘ güzellik markasının ardından iç çamaşırı markası ‘Savage x Fenty‘ ile iş dünyasındaki büyük başarısını hızla dünyaya duyurmaya devam ediyor.

Her yeni çıkan sezon koleksiyonunda olay yaratan ‘Savage x Fenty‘nin 14 şubat için yeni parçaları tanıtımına başlandı.

Ünlü şarkıcı Rihanna, Sevgililer Günü için hazırladığı koleksiyondan bir tanesini üzerine giyerek, sosyal medya hesabında paylaştı. Kısa sürede milyonlarca beğeni alan gönderi görsel bir şölendi adeta.