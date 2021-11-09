Şartları zorlayan Will Smith ‘Burc Halife’ye tırmandı

Karantina döneminde aldığı kilolardan muzdarip olan dünyaca ünlü aktör Will Smith, açtığı YouTube kanalı ile hayatının en iyi fiziğine sahip olma yolundaki serüvenini takipçileriyle paylaşıyor.

‘Hayatımın En İyi Şekli’ başlığı altında yayınlanacak 6 bölümlük serinin ikinci kısmında Smith, dünyanın en uzun binası olarak bilinen Dubai’deki Burc Halife’ye tırmandı. 828 metre yüksekliğindeki 160 katlı binanın tepesine çıkan Will Smith, gülümseyerek kameralara poz verdi.

Los Angales’deki evinden tırmanışını yapmak için Dubai’ye uçan Smith, “Dubai benim kişiliğimi forma sokuyor. Sadece dünyayı nasıl gördüğümü değil hayatı nasıl gördüğümü anlatıyor. Bir bina inşa edecek olsanız, Burc Halife’yi yapmaya çalışmaz mısınız?” ifadelerini kullandı.